حزب بارزاني لحزب طالباني:توطين رواتب موظفي الإقليم في بنوك العائلة البارزانية فقط

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العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الى الهند الأشهر التسعة الماضية
السوداني يفتتح مجسري ساحتي عدن وصنعاء
اليوم..أسعار صرف الدولار=154,000ديناراً
الفساد الحكومي..منح “استثناء” لوزارة الكهرباء بالتعاقد لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية بآلية الدفع المالي المسبق!
مصدر نفطي:ما زالت المفاوضات مستمرة مع شركة(BP) البريطانية لتطوير حقل كركوك
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الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس مطمئن على المنتخب الوطني من حيث اللاعبين والبدلاء
المنتخب العراقي يواصل تدريباته لمواجهة نظيره الفسطيني والكوري الجنوبي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية المنتخب لملاقاة نظيره الفلسطيني
كاساس:اللاعب (أمين الحموي)سيلتحق بالمنتخب العراقي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداد المنتخب الوطني في مواجهة نظرائه في التصفيات الآسيوية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الفساد الحكومي..منح “استثناء” لوزارة الكهرباء بالتعاقد لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية بآلية الدفع المالي المسبق!
الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
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- اذاعة INN