حزب بارزاني للسوداني:متى يتوقف استهتار ميليشيا الحشد الإرهابية في شؤون الدولة؟

حزب بارزاني للسوداني:متى يتوقف استهتار ميليشيا الحشد الإرهابية في شؤون الدولة؟
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بقيام فصيل مسلح من ميليشيا الحشد الشعبي (لم تسمه) بالتحريض على استبدال مسؤولين محليين كورد في قضاء “تلكيف” الذي يقطنه سكان من مختلف المكونات في العراق، مطالبة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بالتدخل ووضع حد لمثل هكذا انتهاكات التي تحدث “شرخا في السليم المجتمعي”.وقالت النائب عن كتلة الديمقراطي كافين شيخ سعيد خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان بمشاركة نواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، إنه “بحادثة غير مسبوقة خرج بعض الأشخاص مدفوعي الثمن وبادوات رخيصة من قبل أحد الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الحكومية وكسر لهيبة الدولة من خلال محاصرة قائممقامية تلكيف التابعة لمحافظة نينوى والقيام بممارسات من شأنها إحداث شرخ في السلم المجتمعي، وذلك بإستخدامهم أدوات رخيصة لاستبدال بعض مديري الدوائر والمتمثلة بمديرية التربية ومديرية الكهرباء ومديرية البلدية لكونهم من المكون الكوردي الشريك المجتمعي لعقود من الزمن ضاربة في جذور وتاريخ المنطقة الى جانب إخوانهم من المكونات الأصيلة التي تمتاز بها مناطقنا الغراء”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *