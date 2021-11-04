حزب بارزاني :لم يحسم لغاية الأن المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني :لم يحسم لغاية الأن المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، الخميس، أنه حتى الآن لم يتم طرح أي اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.وقال ممو زيني في حديث صحفي: إن “الخطوة الأولى هو الحوار مع الاتحاد الوطني على ترتيب أوراق البيت الكردي وبعدها يتم مناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “اسم رئاسة الجمهورية يجب أن يحظى بمقبولية لدى الحزب الديمقراطي والأحزاب الكردية الأخرى، وليس من حق الاتحاد الوطني في الوقت طرح اسم برهم صالح أو غيره، حتى تحسم المفاوضات والمناقشات”.

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