حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة ويطالب بغداد بإرسال حصته المالية كاملة!!

حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة ويطالب بغداد بإرسال حصته المالية كاملة!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، الثلاثاء، أن الإقليم ملتزم بالاتفاقيات مع الحكومة الاتحادية، داعية الحكومة  الى تطبيق الفقرات الأربع التي تخص الكرد في قانون الموازنة.وقال النائب عن الكتلة ديار برواري في حديث للصحيفة الرسمية، إن “الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم مستمر وفق النهج المتفق عليه وضمن فقرات الموازنة الأربع التي ضمن المستحقات وسبل التواصل متوفرة”، مشيرا إلى أن “الاتفاق الذي أبرم بين الإقليم وحكومة المركز بتسليم 200 مليار دينار مازال يسير وفق ضوابط وسياقات الاتفاقية لنهاية العام الجاري”.وأضاف أن “الاتفاقية ستستمر لأنها اخذت حتى تم الاتفاق على ضوابطها أربعة أشهر من المناقشات واللقاءات، إضافة الى رغبة الطرفين بالتواصل لتنفيذ الاتفاقية موجودة”.وتابع برواري أن “على الحكومة تطبيق الفقرات الأربع من قانون الموازنة التي تخص الكرد، وهناك بعض القوى السياسية تؤكد أن على الاقليم أن يكون واضحا في آلياته للجميع، ومن غير المعقول أن تنفذ بنود الموازنة في غير إطارها القانوني، لذلك نعتقد ان المعارضة ستكون موجودة ولكن نعتقد أن الحكومة قادرة على تنفيذ القانون وأن لا تتهرب من تنفيذه”. وأوضح أن “الاتفاقية مستمرة برغم وجود المعارضة وهو ليس بصورة استهداف للإقليم وانما استهداف قد يكون للحكومة الاتحادية، إضافة الى المشكلات التي تحدث بين الكتل السياسية والتي تؤثر في الجو العام”.وأكد برواري أن “الاقليم لن يضيف مواد للقانون أو يطالب بإضافتها وهي كافية بما يتعلق بالنفط والواردات الاتحادية غير النفطية وتسوية الديون القديمة”. يذكر  لغاية نشر الخبر حكومة الاقليم لم ترسل الى بغداد دينارا واحدا من ايرادات منافذها بنسبة 50% وكذلك 250 الف برميل نفط يوميا في المقابل الكاظمي ارسل لهم لغاية يوم امس  2/8 (400) مليار دينار خلافا للاتفاق.

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