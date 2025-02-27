حزب بارزاني: لن يستقر العراق إلا بإلغاء الحشد الشعبي الإيراني

حزب بارزاني: لن يستقر العراق إلا بإلغاء الحشد الشعبي الإيراني
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس، حول الاتهامات بتناقض تصريحات أعضاء الحزب ووسائل إعلامه حيال الحشد الشعبي وتوجيه التهم لهم.وقال سلام في حديث صحفي، إن “التصرفات المتناقضة لقادة الفصائل المسلحة الحشدوية هي السبب وراء ذلك، وأضاف، أن “رئيس تحالف الفتح كانت له مواقف جيدة مع الكرد وخاصة في قضية الموازنة، ونحترم العلاقة الطويلة معه التي تمتد للوقوف بصف واحد ضد النظام السابق، وقتالنا لداعش في صف واحد”.وأشار إلى أن “مشكلتنا كانت مع زعماء الفصائل المسلحة الحشدوية الذين وجهوا أسلحتهم ضد إقليم كردستان بعد الاستفتاء، ووجهوا مسيراتهم وصواريخهم ضد الإقليم”.وأكد سلام ، ان معظم الشعب العراقي ضد الحشد الشعبي  لما قام به من اعمال إرهابية وجرائم إنسانية تصف جرائم حرب تنفيذا لأوامر إيران، والراي العام العراقي يؤكد على ان استقرار العراق بحل هذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية .

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