حزب بارزاني ” متخوف” من فوز حزب طالباني في انتخابات الإقليم

حزب بارزاني ” متخوف” من فوز حزب طالباني في انتخابات الإقليم
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (6 تشرين الأول 2024)، مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد حزبه خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان.ولفت كريم في تصريح صحفي، إلى أن “هناك أحزاباً متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية”، محذراً من “محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد”.وأشار إلى أن “الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، مستشهداً بتصريحات رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، الذي أكد حصوله على وعود من الإطار التنسيقي، للحصول على مقاعد في برلمان كردستان”.كما أوضح كريم أن “الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل 12 في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك”، واصفاً هذا الدعم بأنه غير حقيقي، حيث جاء من قادة الإطار مثل قيس الخزعلي وهادي العامري وريان الكلداني”، مؤكدا “تخوف تلك الأحزاب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده”.ويستعد إقليم كردستان لإقامة سادس انتخابات لتشكيل حكومة جديدة والمتأخرة منذ 3 سنوات، فيما ستحكم هذه الانتخابات العديد من العوامل والمتغيرات السياسية التي شهدها إقليم كردستان منذ اخر انتخابات أقيمت عام 2018.

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