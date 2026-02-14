حزب بارزاني: نمنح كل مناصبنا في بغداد إلى حزب طالباني مقابل تخليه عن رئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، ان حزبه قد طرح في الفترة الماضية على الاتحاد الوطني مناصب برلمانية ووزارية سيادية من اجل التخلي عن منصب رئيس الجمهورية.وقال عبد الكريم في حجديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي قدم مقترحات من اجل حسم ملف رئاسة الجمهورية، واحد تلك المقترحات ينص على منح الاتحاد الوطني منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وكذلك مناصب وزارية وسيادية في الحكومة الاتحادية”.وأضاف ان “رئاسة الجمهورية تحتاج الى تفعيل بصورة صحيحة بعد رحيل (جلال طالباني) في الفترة الماضية، حيث لم تصل للمنصب شخصية قادرة وقوية لإدارة الرئاسة بالشكل الصحيح”.وبين ان “الرئاسة بحاجة الى شخصية مقتدرة قادرة على حل المشاكل مابين المركز والاقليم، وإدارة هذا المنصب بطريقة صحيحة، وهو مايجري العمل عليه من خلال الحوارات والتفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني”. 

