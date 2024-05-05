حزب بارزاني يدعو ائتلاف إدارة الدولة إلى حسم منصب محافظي ديالى وكركوك

حزب بارزاني يدعو ائتلاف إدارة الدولة إلى حسم منصب محافظي ديالى وكركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الاحد، الاطراف السياسية داخل ائتلاف ادارة الدولة الى حل ازمة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك المحلتين.وقال خليل في حديث صحفي ، ان “ديالى وكركوك بلا حكومة محلية حتى الان وهذا يؤثر سلبا على تقديم الخدمات للمواطن “، داعيا قوى ائتلاف ادارة الدولة الى حل المحافظتين والاسراع بتسمية المحافظين”.واشار الى ان ” الخلافات السياسية تؤخر تشكيل حكومتي محافظتي ديالى وكركوك رغم إجراء عدة جوالات من الحوار بين الفرقاء السياسيين ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني “. 

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