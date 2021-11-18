حزب بارزاني يرحب بأي مبادرة تهدف لإنهاء أزمة النتائج الانتخابية

حزب بارزاني يرحب بأي مبادرة تهدف لإنهاء أزمة النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، الخميس، أن حزبه هو مع أي مبادرة تهدف للخروج من الأزمة الحالية التي سببتها نتائج الانتخابات النيابية التي تشوبها التزوير والتلاعب.وقال ممو زيني في تصريح صحفي، إن “حزبه يرحب بأي مبادرة تتبناها جهة سياسية معينة، تهدف لإنهاء أزمة نتائج الانتخابات والإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف أنه “الكرد لن يذهبوا إلى بغداد إلا بقائمة موحدة، وسيستمر الحوار مع الاتحاد الوطني في سبيل التوصل لاتفاق جامع”.

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