حزب بارزاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية

حزب بارزاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، امس الاثنين، ترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة.وذكرت مصادر مطلعة، أن “الحزب الديمقراطي رشح وزير الخارجية فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة”. إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، بأن عبد اللطيف رشيد قدم أوراق ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل منفرد. بذكر أن عدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 44 مرشحا حسب تصريح رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *