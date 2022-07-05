حزب بارزاني يرفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

حزب بارزاني يرفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، اليوم الثلاثاء، رفضه ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء واصفا حكومته “بالميتة”.ودعا برواري في تصريح صحفي، “الإطار التنسيقي عدم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمنصب، خوفا من اشتعال الشارع بالتظاهرات”.وكان القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن اكثر من 80% من قوى الاطار داعمه لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

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