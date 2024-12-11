حزب بارزاني يرفض عقد جلسات برلمان الإقليم إلا بعد التوافق السياسي

حزب بارزاني يرفض عقد جلسات برلمان الإقليم إلا بعد التوافق السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم، حول عدم عقد جلسة برلمان كردستان، رغم الدعوى التي وجهها رئيس السن المؤقت محمد سليمان، لغرض عقد جلسة اليوم.وقال حسين في حديث صحفي، إن “جلسة البرلمان المقبلة لن تعقد، إلا بعد توافق القوى السياسية فيما بينها، لغرض أن تكون جلسة قانونية ولا ترتكب مخالفات”.وأضاف أن “الدعوة للجلسة من قبل رئيس السن دون الاتفاق السياسي فيها تسرع، وكان يجب استشارة القوى السياسية والأحزاب الفائزة وممثليها في البرلمان، لأنه دون نصاب لن تعقد الجلسة”.وأشار إلى أنه “نحن بحاجة لتفاهمات لعقد الجلسة التي ستخصص لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ولا اتوقع أن يحصل الأمر خلال العام الحالي، بعد بداية مرحلة المفاوضات الحقيقية”.

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