حزب بارزاني يضغط على “الغمّان الشيعة”بمعاودة تصديره للنفط خارج صلاحيات حكومة المركز

حزب بارزاني يضغط على “الغمّان الشيعة”بمعاودة تصديره للنفط خارج صلاحيات حكومة المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية العاملة بكردستان.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في إقليم كردستان”. 

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