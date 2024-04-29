حزب بارزاني يطالب بتأجيل انتخابات الإقليم لمدة ثلاثة أشهر

حزب بارزاني يطالب بتأجيل انتخابات الإقليم لمدة ثلاثة أشهر
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب حزب بارزاني، اليوم الاثنين ، بتأجيل الانتخابات في اقليم كردستان لثلاثة اشهر.وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي النيابية محما خليل، في حديث صحفي، ان “الاحزاب السياسية في داخل الاقليم لديها ملاحظات بقانون انتخابات اقليم كردستان ما يتطلب التعديل”.واضاف، ان “تأجيل الانتخابات ثلاثة اشهر سيكون كافيا لتعديل هذه الثغرات في قانون الانتخابات”.وحسمت المحكمة الاتحادية خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان حول نقطتين مهمتين، أولهما مادة متعلقة بكوتا المكونات حيث ألغت 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعد، إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *