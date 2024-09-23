حزب بارزاني يطالب بعدم شمول محافظة كركوك بالتعداد السكاني

حزب بارزاني يطالب بعدم شمول محافظة كركوك بالتعداد السكاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، بتأجيل عملية التعداد السكاني في محافظة كركوك، إلى ما بعد تطبيق المادة 140، فيما دعا النازحين من المدينة القاطنين في أربيل والسليمانية للعودة الى كركوك للتسجيل في مرحلتي الإحصاء والفرز.وقال كمال في مؤتمر صحفي ، أنه” يجب تطبيع الوضع في كركوك، قبل إجراء عملية التعداد السكاني العام في هذه المحافظة، لذلك نطلب تأجيل هذه العملية وعدم التسرع في تنفيذها لأن المادة 140 لم تنفذ”.وأضاف، أنه “إذا لم يعد النازحين من كركوك إلى وطنهم، فإن حقوقهم في الحصص الغذائية ستقطع، إلى جانب النفط وجميع المساعدات الأخرى، وسيحرمون من جميع الحقوق والمساعدات، وندعو جميع نازحي كركوك للعودة إلى وطنهم”.وأشار كمال إلى أنه “وفقا لإجراءات وتعليمات التعداد العام، فأن هناك فرصة لثلاث عائلات للتسجيل في منزل، ويمكن للمواطنين النازحين العودة والتسجيل في منازل ذويهم”.وأردف، اننا” نطلب من المواطنين العودة إلى كركوك قبل 5 تشرين الأول والتسجيل في أحد منازل ذويهم ومعارفهم، وقبل الـ 20 من تشرين الثاني من العام الحالي، يجب أن يكونوا موجودين في هذه المنازل حتى لا يعيقهم حظر التجول من المشاركة والتسجيل في التعداد.

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