حزب بارزاني ينفي مناقشة المناصب الحكومية قبل تشكيل الحكومة

حزب بارزاني ينفي مناقشة المناصب الحكومية قبل تشكيل الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، طرح ملف المناصب الوزارية قبل تشكيل الحكومة، لافتا الى ان حزبه لم يتلق اي محادثات بشأن منصب وزير الخارجية.وقال عبد الكريم في حديث صحفي، ان “موضوع خروج وزارة الخارجية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مازال غير مطروح في الوقت الراهن، خصوصا ان هناك إشكالات بخصوص منصب رئيس الوزراء لازالت غير محسومة”.واضاف ان “حل اشكالية رئاسة الوزراء ستفتح الباب امام التفاوض حول المناصب الوزارية، والحزب الديمقراطي لايهمه طبيعة الوزارة بقدر تفكيره بالحصول على وزارة سيادية، كأن تكون الخارجية او المالية”.وبين ان “الوضع السياسي لازال بحاجة الى المزيد من الوقت من اجل حسم جميع الاستحقاقات الدستورية المتبقية، من اجل البدء بالمرحلة الثانية في تشكيل الكابينة الوزارية واختيار الوزراء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *