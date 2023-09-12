حزب تركماني:عودة حزب بارزاني إلى كركوك يجب أن تكون مشروطة

حزب تركماني:عودة حزب بارزاني إلى كركوك يجب أن تكون مشروطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه لتدويل قضية كركوك، فيما أشار الى ضرورة حل مشاكل المحافظة داخليا. وقال الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر في حديث صحفي، إن “عرض قضية كركوك للمناقشة داخل مجلس الامن الدولي امر غير صحيح”.وأضاف جعفر، ان “العرب والتركمان وحتى الاتحاد الوطني يرفضون تدويل قضية كركوك وان حلها يجب ان يكون داخليا”.وأشار الى، ان “عرب وتركمان كركوك يرون عودة الديمقراطي الى المحافظة يجب ان تكون مشروطة”.واكد جعفر، ان “إصرار البارزاني للعودة الى محافظة كركوك جاءت نتيجة مشاكل اقتصادية كبيرة داخل الإقليم يسعى للخروج منها من خلال بوابة كركوك”.وشهدت محافظة كركوك في الأيام الماضية توترات وتصادمات مع القوات الأمنية بتحريض من قبل حزب مسعود بارزاني من خلال تحشيد الجماهير وبيانات مدججة. 

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