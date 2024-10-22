حزب تركي:تعاون روسي تركي لعدم إنشاء دولة كردستان في العراق وسوريا وإيران

حزب تركي:تعاون روسي تركي لعدم إنشاء دولة كردستان في العراق وسوريا وإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم حزب “الوطن” التركي دوغو بيرينجيك، الثلاثاء، إن التعاون بين بلاده وروسيا يدعم وحدة أراضي تركيا وسوريا وإيران والعراق، ويمنع “خطة إنشاء كردستان” من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، على حد وصفه.وذكر بيرينجيك أن “القضية السورية ستكون أحد المواضيع الرئيسية على جدول أعمال المباحثات بين اردوغان وبوتين. ويتمتع التعاون الروسي- التركي بأهمية كبيرة، بما في ذلك في مجال تحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق”.وأضاف أن “العوامل الوحيدة التي يمكن أن توقف وتفشل المخططات الأطلسية والخطط الأمريكية في سوريا، هي تعاون أنقرة وموسكو ممثلة بالزعيمين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ومباحثاتهما المقبلة (في قازان). لا يجوز بتاتا التقاعس والتأخير في هذه العملية ولا بد أن ينجح تنسيق أستانا”.وتابع أن “التعاون بين تركيا وروسيا حول سوريا يعني دعم وحدة أراضي تركيا وسوريا وإيران والعراق ومنع خطة إنشاء كردستان من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل”.

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