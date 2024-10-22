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رشيد يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة
حزب تركي:تعاون روسي تركي لعدم إنشاء دولة كردستان في العراق وسوريا وإيران
حزب طالباني:إعلان حزب بارزاني تمسكه برئاسة حكومة الإقليم “استفزازي”
نائب:عقبات كبيرة أمام تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
النفط النيابية ترجح تمرير قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية
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النفط النيابية ترجح تمرير قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية
اليوم ..اسعار صرف الدولار= 153500 ديناراً
السوداني بحث مع وفد مجموعة شركات السويدي المصرية ” الموديل الاقتصادي والمالي”
المالية النيابية:تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والجمارك وعدم تخفيض رواتب المسؤولين
ائتلاف النصر:مخاوف من استهداف المنشآت النفطية العراقية بسبب تورط الحشد باستهداف إسرائيل
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- رياضية
العراق وإسبانيا نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي
اليوم ..منتخب الناشئين يتوجه إلى تايوان للمشاركة في التصفيات الآسيوية
الثلاثاء المقبل..إنطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
مواجهة العراق والأردن في النصف الثاني من الشهر المقبل
مشاركة سيدات العراق لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
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- اذاعة INN