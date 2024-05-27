حزب تقدم:خميس الخنجر دفع(50)ألف دولار لبعض النواب مقابل التصويت لصالح العيساوي

حزب تقدم:خميس الخنجر دفع(50)ألف دولار لبعض النواب مقابل التصويت لصالح العيساوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، عن “تسريبات” بمنح رشاوى لنواب بقيمة 50 ألف دولار، خلال جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب، فيما أشار إلى أن أحد معارض السيارات “أفرغ من التاهوات” أثناء الجلسة.وقال القيادي في الحزب أنور العلواني في حديث صحفي، إن “المكون السني يعلم من هي النطيحة والمتردية ومن سرق الاستحقاقات، وسيتم تسريب بعض الأمور حول عملية دفع رشى إلى النواب بقيمة 50 ألف دولار”.وأضاف العلواني، أن “أحد معارض السيارات أفرغ من “التاهوات” بالكامل، الأيام القادمة ستكشف قضية شراء الذمم في البرلمان”.

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