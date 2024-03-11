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وزارة النفط تعلن عن دخول الباخرة “شناشيل” ضمن أسطول شركة نفط البصرة
المالية النيابية:تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم تستغرق شهراً
الغاز النيابية:استثمار حقل عكاز الغازي لإنتاج الطاقة الكهربائية
(370.2) مليون دولار إيرادات العراق من بيع النفط لأمريكا خلال شهر كانون الثاني 2024
نائب:السوداني حقق نجاحات في فترة وجيزة
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مدرب المنتخب العراقي يعلن أسماء الفريق لمواجهة الفلبين في نهائيات كأس آسيا والعالم
الثلاثاء المقبل..إنطلاق مباريات بطولة كأس العراق لكرة القدم
انطلاق تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم
تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
الاولمبية العراقية تتعاقد مع خبير اسباني في إعداد خططها الاستراتيجية
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العصائب:محافظ البصرة خائن وفاسد
حزب تقدم:سنرشح امرأة لرئاسة البرلمان والخنجر غير أمين
نواب:حكومة الإقليم لم ولن تلتزم بما مطلوب منها في الموازنات
شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة
وزير سابق:(215) مليون ديناراً شهرياً مجموع رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب
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