حزب تقدم:سنرشح امرأة لرئاسة البرلمان والخنجر غير أمين

حزب تقدم:سنرشح امرأة لرئاسة البرلمان والخنجر غير أمين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد القيادي في حزب تقدم ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، الاثنين، تجاوز عدد التواقيع النيابية بشأن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وصل الى 140 نائبا، ملمحا الى تسمية امرأة كمرشة لرئاسة البرلمان. وقال الحلبوسي في حوار متلفز ، ان ” عدد التواقيع النيابية على تعديل النظام الداخلي وصل الى 140 لضمان إعادة فتح الترشيح لرئاسة البرلمان واستبدال المرشحين الحاليين”. وأضاف ان “خميس الخنجر تم طرده في تحالف العزم وقد لجأ الينا بعد خسارة مقاعده وقد شكلنا تحالفا لعدم كسر هيبته”.  وأشار إلى أن ” أكثر من 90% من مجلس النواب يدعمون تعديل النظام الداخلي “، مؤكدا اننا “لم نحسم اسم “المرشح المقبل” لرئاسة البرلمان وقد يتم ترشيح “امرأة” لمنصب رئاسة البرلمان “.

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