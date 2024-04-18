حزب تقدم:لايوجد بديل للحلبوسي عن رئاسة البرلمان

حزب تقدم:لايوجد بديل للحلبوسي عن رئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب تقدم محمد العلوي، الخميس، “لغاية الآن لا يوجد أي تطور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما لا نعتقد أن هناك بديل عن الحلبوسي لغاية الآن، كما أن عودة الحلبوسي لمنصبه ممكنة وهناك إمكانية قانونية وسياسية لتحقيق هذا الأمر”.وأضاف العلوي، أن “فكرة عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب تم طرحها من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي وتكون العودة عبر الأطر القانونية والقضائية”.وتابع: “في حال عدم عودة الحلبوسي، لا نعتقد هناك بديل سيكون عنه ونتوقع استمرار بقاء منصب رئيس البرلمان شاغراً لحين الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالكل يدرك صعوبة انتخاب أي بديل له خلال الفترة المقبلة”.

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