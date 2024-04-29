حزب تقدم:لن نتنازل عن منصب رئيس البرلمان

حزب تقدم:لن نتنازل عن منصب رئيس البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في حزب تقدم، انور العلواني، اليوم الاثنين، ان خصوم حزبه “يحاولون بيع المكون السني”، فيما رجح ترشيح امرأة لمنصب رئاسة البرلمان.وقال العلواني، في حديث صحفي، إن “زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي اكتسح الانتخابات رغم مغادرته رئاسة البرلمان”.وأكد أن “الخلاف سينتهي قريبا حول أزمة رئاسة مجلس النواب”، مستدركاً “قد نرشح امرأة للمنصب”.وأضاف العلواني، “الكتلة الأكبر بالنسبة هو حزب تقدم وعدد أعضائه قابل للزيادة”، واتم: “خصوم الحلبوسي يحاولون بيع المكون السني”.

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