حزب تقدم ” زعلان” لفصل أحد أعضائه في مجلس بغداد

حزب تقدم ” زعلان” لفصل أحد أعضائه في مجلس بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن حزب تقدم، برهان ناصر النمراوي، اليوم  الخميس، عن عزمه مقاضاة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي الذي إدارة جلسة اقالة عضو مجلس المحافظة عمار الحمداني.يشار الى ان قرار رئيس مجلس محافظة بغداد صحيح في الأطر القانونية، وحسب المادة 25 أولا من النظام الداخلي التي تنص على ان عضو مجلس المحافظة يعد مقالا اذا غاب اربع جلسات، وهذا ما ينطبق على الحمداني الذي غاب ست جلسات.وقال النمراوي في حديث صحفي، ان “قرار اقالة عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني من قبل رئيس المجلس عمار القيسي لا يتبع الاطر القانونية، مهددا رئيس المجلس باستجوابه من قبل أعضاء المجلس”.واضاف ان” رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي تجاوز صلاحياته الدستورية واتخذ قرار بشكل فردي وغير قانوني”.وقرر رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي إقالة عضو مجلس المحافظة عمار الحمداني لغيابة ست جلسات”.

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