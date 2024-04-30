آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب تقدم يهدد بالإنسحاب من العملية السياسية في حال منح منصب رئيس البرلمان من خارج حزبه
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين وممثليات وزارة التربية في الإقليم
العصائب:تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى نهاية شهر آيار المقبل
نائب ينسحب من تحالف دعم الدولة الذي مضى على تشكيله 24
السوداني والمندلاوي يؤكدان على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
-
- عربية ودولية
واشنطن تعارض قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الإبادة البشرية لأهالي غزة من قبل إسرائيل
بايدن لنتنياهو:لا مانع من شن هجوم على رفح شريطة “حماية المدنيين”!!
مصر تجدد تحذيرها من الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح الفلسطينية
ارتفاع الاستقالات في حكومة بايدن بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل
روسيا:تدريبات الناتو قرب الحدود عمل “استفزازي”
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
إتفاق عراقي إيراني لنقل المسافرين عبر شط العرب!
مصدر برلماني:العراق أصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لتجارة المخدرات بدعم أمني وسياسي ولائي
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمديد بقاء قواته العسكرية في العراق استجابة لطلب السوداني
حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
الزراعة النيابية:السوداني خائن جعل تركيا تتحكم بالثروة المائية العراقية
-
- اذاعة INN