حزب سنّي:أُتخذ القرار بعدم بقاء الحلبوسي في منصبه

حزب سنّي:أُتخذ القرار بعدم بقاء الحلبوسي في منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد أمين عام التيار السياسي الشبابي، سيف الدهلكي، اليوم الاثنين (17 تموز 2023) وجود ثلاثة أسباب وراء اندفاع القوى السنية لتغيير رئاسة مجلس النواب.وقال الدهلكي في حديث صحفي، إن “الأسابيع الماضية شهدت سلسلة لقاءات مهمة في العاصمة بغداد من قبل ممثلي عدة قوى سنية لبلورة خارطة طريق تدفع الى تغيير رئاسة مجلس النواب في ظل وجود ثلاثة الى أربعة مرشحين بينهم نواب ووزراء سابقين”.واضاف، ان “من عشرة الى أثني عشر حزبا وتكتلا سنيا يدعمون تغير رئيس البرلمان الحالي بمرشح آخر لرئاسة مجلس النواب لثلاثة أسباب أبرزها ضعف الاداء وتورط حزب الرئيس الحالي للمجلس بملفات كبيرة وخطيرة في الأنبار وعدم تفاعله مع مطاليب المدن المحررة وتجاهله لأزمات ديالى وغيرها وعدم الايفاء بالوعود التي اطلقها قبل تنصيبه”.وأشار إلى أن “شهر أيلول المقبل سيحمل الكثير من التحركات المهمة وربما يكون فاصلاً في حراك التغيير المقبل” لافتا الى، ان الحزب المتنفذ في الأنبار في وضع حرج والانتخابات المقبلة ستكون بداية النهاية لأسرع انهيار سياسي لحزب بعد 2003″ حسب قوله.

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