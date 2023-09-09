حزب سياسي يحذر حكومة السوداني من التواطؤ مع الكويت في ترسيم الحدود

حزب سياسي يحذر حكومة السوداني من التواطؤ مع الكويت في ترسيم الحدود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، السبت، من تواطؤ بعض السياسيين بملف خور عبد الله، مشيرا إلى أن حقوق ستقف خلف القضاء. وقال الكرعاوي في حديث  صحفي، إن “زيارات السفير الكويتي، من قبل الخونة السياسيين أمر مرفوض ولن نسمح بأي صفقات تجري داخل الغرف المغلقة “.وأضاف أننا ” في حقوق نحذر من مغبة التواطؤ والتأثير على سير إجراءات المحكمة الاتحادية وسنقف خلف القضاء بكل قوة وسيتم محاسبة جميع المتعاطفين مع الكويت”.وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية حول خور عبد الله ملزم لكل السلطات”، مؤكدا أن “الشعب العراقي يرفض تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله”.  وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قد أكد في حديث سابق ، إن “الحكومة العراقية مطالبة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله “.

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