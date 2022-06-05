حزب طالباني:أردوغان يخطط لاحتلال العراق

حزب طالباني:أردوغان يخطط لاحتلال العراق
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان بشأن استمرار العمليات العسكرية في العراق وسوريا.وقال عضو الحزب غازي كاكائي في تصريح  صحفي، إن “الرئيس التركي يحاول اعادة الثقة بحزب العدالة والتنمية  لجماهيره والشعب التركي من خلال الشعارات التي يطلقها والاعتداء على الدول المجاورة لتركيا”.وأضاف، أن “أردوغان لديه مشروع إعادة أمجاد الدولة العثمانية، مشيرا الى، ان “هذا المشروع يجب ان لا يكون ذلك على حساب العراق والمنطقة”.وطالب الحكومة العراقية بان “تعي لما تخطط له تركيا والرئيس التركي الحالي وان تعمل على إيجاد حل سريع لهذا الخطر حيث ان الحكومة لديها خيارات كثيرة لإيقاف العدوان التركي”.

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