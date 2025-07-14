حزب طالباني:أزمة رواتب الإقليم تكمن في” الإيرادات، توطين الرواتب،تصدير النفط،كمية الاستهلاك المحلي للنفط”

حزب طالباني:أزمة رواتب الإقليم تكمن في” الإيرادات، توطين الرواتب،تصدير النفط،كمية الاستهلاك المحلي للنفط”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب هريم كمال آغا، الاثنين، أن اللجنة الخماسية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة الرواتب لم تتوصل إلى نتائج ملموسة، داعياً اللجنة إلى مكاشفة البرلمان وتحديد الجهة التي تعرقل التوصل إلى حل لتلك القضية.وقال آغا، في بيان، إن “إقليم كردستان يمر بمرحلة عصيبة وقاسية نتيجة امتناع بغداد عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين تأخرت مستحقاتهم المالية لأكثر من 70 يوماً، الأمر الذي ترك آثار سلبية على مفاصل ومناحي الحياة كافة”، مشدداً على أن “المحكمة الاتحادية سبق وأن ألزمت الجهات المعنية بصرف الرواتب في موعدها وفصل ذلك الملف عن الخلافات السياسية الأخرى”.وأضاف، “ندعو رئيس البرلمان والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي إلى ممارسة الضغط على الحكومة لإطلاق الرواتب تحت أي صيغة كانت، لحين التوصل إلى حل جذري لتلك المشكلة”، مشيراً إلى ضرورة “الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، كي لا يذهب المواطنون والموظفون ضحية الخلافات السياسية أكثر مما يحصل”.وفي وقت سابق من، اليوم ،كشف مصدر مطلع، أن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بمناقشة ملف الخلاف بين بغداد وأربيل، ستنجز تقريرها اليوم.وقال المصدر ، إن “اللجنة ستنجز تقريرها اليوم، وتقدم النسخة النهائية لمجلس الوزراء، الذي سيناقشها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل”.وأضاف، أن “ملف الإيرادات المحلية وتسليم الإقليم 50% منها إلى بغداد تم الاتفاق عليه، وملف التوطين هناك شبه اتفاق عليه، كما تم الاتفاق على استئناف تصدير النفط”، مبيناً أن “نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية تتعلق بالكمية التي يحتاجها الإقليم للاستهلاك المحلي، إذ ترى الحكومة الاتحادية أنها 46 ألف برميل، بينما تطالب كردستان بـ65 ألف برميل، مع وجود إمكانية للتوصل إلى حل وسطي قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.

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