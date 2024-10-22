حزب طالباني:إعلان حزب بارزاني تمسكه برئاسة حكومة الإقليم “استفزازي”

حزب طالباني:إعلان حزب بارزاني تمسكه برئاسة حكومة الإقليم “استفزازي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدَّ الاتحاد الوطني الكردستاني، إعلان الحزب الديمقراطي عدم التخلي عن رئاسة حكومة الإقليم، “خطاباً استفزازياً”، فيما فضّل البقاء في المعارضة فيما لو استطاع الديمقراطي تشكيل الحكومة بمعزل عنه.وقال عضو الاتحاد غازي كاكائي في تصريح متلفز ، إن “هذه أول انتخابات نزيهة تجري دون تزوير في كردستان، ولولا المحكمة الاتحادية لما أجريت أساساً”، لافتاً إلى أن “عدد أصواتنا الانتخابية ومقاعدنا ارتفعت بمقدار 60 ألف صوت في أربيل، بعكس الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف كاكائي: “نحن أمام مسؤولية تجاه جماهيرنا ويجب ان نكون في المناصب التنفيذية”، معتبراً في الوقت ذاته أن “إعلان البارتي عدم التخلي عن رئاسة الحكومة خطاب استفزازي”.وتابع أن “الأحزاب الصغيرة من الصعب أن تذهب مع الديمقراطي الكردستاني، ولو استطاع البارتي تشكيل الحكومة دوننا سنبقى بالمعارضة”.وفي وقت سابق، أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثقته بأنه سيمضي بتشكيل حكومة إقليم كردستان وترأسها، معلناً نيته تشكيل لجنة لزيارة جميع الأحزاب الفائزة للتفاوض.

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