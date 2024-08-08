حزب طالباني:اجتماعات السوداني مع قوى كركوك لم تحقق تقدم تجاه تشكيل الحكومة المحلية

حزب طالباني:اجتماعات السوداني مع قوى كركوك لم تحقق تقدم تجاه تشكيل الحكومة المحلية
آخر تحديث:

 كركوك / شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول ملف انتخابات كركوك للاتحاد الوطني شيرزاد صمد، الخميس، استمرار المشاكل بشأن حسم ملف الحكومة المحلية.وقال صمد في تصريح صحفي، إن “مهمة مبعوث رئيس الوزراء وزير التخطيط تواجه صعوبة في عقد اجتماع لمجلس محافظة كركوك خاصة وأن المدة القانونية سوف تنتهي بعد بضعة أيام”، لافتا الى ان “الخلافات السنية بشكل عام كان لها تأثيرا على انقسام القوى السياسية العربية بالمحافظة”.وأضاف، ان “القوى السياسية لازالت تراوح في مكانها دون حصول اي تقدم في مفاوضاها لتحقيق اتفاق بتشكيل الحكومة سوى مقترح تبادل المناصب الذي قد يكون الأقرب لحل ازمة كركوك”.وأشار الى ان ” اجتماعات السوداني الاربعة مع قوى كركوك هي الاخرى لم تحقق اي تقدم باتجاه الحل”.ولفت الى ان ” الخلافات السنية بشكل عام كان لها تأثيرا على انقسام القوى السياسية العربية بالمحافظة “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *