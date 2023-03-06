حزب طالباني:استمرار الخلافات مع حزب بارزاني لإصراره على التفرد بالحكم

حزب طالباني:استمرار الخلافات مع حزب بارزاني لإصراره على التفرد بالحكم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، اليوم الاثنين، عن تأجيل الاجتماع المقرر عقده مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الى وقت لاحق.وقال يزيدي، في حديث صحفي، إنه “كان من المقرر عقد اجتماع بين الحزبين الكرديين، لبحث مسائل  تتعلق بانتخابات برلمان كردستان منها كوتا الأقليات وتفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم”.وأضاف، أن “تأجيل الاجتماع جاء بسبب الخلافات الأخيرة بين الطرفين، وعدم التوصل لصيغة نهائية بخصوص قانون الانتخابات الخاص ببرلمان الإقليم، والتعديلات المفترضة عليه”.وفي وقت سابق اتفق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على أربع نقاط تخص مؤسساتهما الانتخابية.وبحسب النقاط الأربع، فإن انتخابات برلمان كردستان تجرى ضمن أربع دوائر انتخابية وفق المحافظات مع اعتماد القائمتين المفتوحة والمغلقة مناصفة، فضلاً عن توزيع عدد المقاعد في الدوائر بناء على إحصائيات وزارة التجارة الاتحادية والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية لاستخدام قائمة الناخبين المعتمدة لديها.وكانت حكومة إقليم كودستان قد أكدت في مناسبات عدة على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت مناسب من هذا العام.

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