حزب طالباني:الأحزاب الكردية ستدخل الانتخابات الاتحادية بقوائم منفردة

حزب طالباني:الأحزاب الكردية ستدخل الانتخابات الاتحادية بقوائم منفردة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، اليوم الثلاثاء، أن الحوارات التي أجرتها قوى المعارضة الكردية، بما فيها حركة الجيل الجديد، لتشكيل تحالف انتخابي موحد استعداداً للانتخابات النيابية الاتحادية، انتهت بالفشل، مبيناً أن جميع الأحزاب الكردية ستخوض الانتخابات المقبلة بشكل منفرد.وقال الهركي في تصريح صحفي، إن “المفاوضات بين القوى السياسية الكردية بشأن تشكيل تحالف انتخابي مشترك للمشاركة في الانتخابات الاتحادية لم تُفضِ إلى أي نتائج، رغم وجود رغبة سابقة بتشكيل قائمة موحدة، خاصة في المحافظات خارج الإقليم”.وأضاف أن “جهوداً حثيثة بُذلت خلال الأيام الماضية بين أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الجيل الجديد، لكنها لم تثمر عن اتفاق نهائي، ما يعني أن جميع الأحزاب، بما في ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ستخوض الانتخابات المقبلة بقوائم منفصلة”.
وأشار الهركي إلى أن “هناك محاولات سابقة لتوحيد صفوف الحزبين الرئيسيين (اليكتي والبارتي) ضمن تحالف انتخابي واحد في المناطق المتنازع عليها، لكن استمرار الخلافات السياسية بينهما، ولا سيما بشأن تشكيل حكومة الإقليم، أدى إلى فشل تلك المساعي”.

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