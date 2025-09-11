حزب طالباني:الإقليم بحاجة إلى حكومة إصلاحية حقيقية

حزب طالباني:الإقليم بحاجة إلى حكومة إصلاحية حقيقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان لم تعد تحتمل تكرار تجارب الحكومات السابقة، مشدداً على أن تشكيل حكومة إصلاحية بات ضرورة لمعالجة الأزمات المستمرة.وقال صمد في حديث صحفي، إن “الإخفاق في تقديم الخدمات الأساسية، واستمرار المعاناة الاقتصادية، يعكسان فشل السياسات السابقة في إدارة الإقليم”، مبيناً أن “الأزمات الداخلية، إلى جانب بقاء الملفات العالقة مع بغداد دون حلول، جعلت المواطن الكردي يعيش ضغوطاً متزايدة يوماً بعد آخر”.وأوضح أن “المشاكل مع الحكومة الاتحادية تتعلق بالموازنة العامة وحصة الإقليم منها، وآلية توزيع الإيرادات النفطية، إضافة إلى رواتب الموظفين وملف إدارة المنافذ الحدودية”، مؤكداً أن “تجاهل هذه القضايا أدى إلى تراكم الأزمات وتعمقها”.وأشار صمد، إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض الدخول في تجربة سياسية مكررة، ويدعو إلى تفاهم شامل بين القوى الكردية على أساس تقديم مصلحة الشعب أولاً، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة”.يذكر أن القوى الكردية تجري منذ أسابيع مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة، في وقت ترتفع فيه أصوات الشارع مطالبةً بإنهاء الخلافات مع بغداد وتحسين مستوى الخدمات في الإقليم

