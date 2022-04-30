حزب طالباني:الإنسداد السياسي تفاقم مع حزب بارزاني

حزب طالباني:الإنسداد السياسي تفاقم مع حزب بارزاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي، السبت، وجود أي حراك سياسي بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني على مستوى القيادة للتفاهم بشأن ملف رئاسة الجمهورية.وأضاف الداوودي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن “الانسداد السياسي تفاقم بين الحزبين الكرديين وانعكس سلباً على إقليم كردستان بالتشظي بشأن رئاسة الجمهورية”.وأكد، أنَّ “الاتحاد الوطني مصرّ حتى الآن على مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية متمثلاً بشخص الرئيس الحالي برهم صالح”.ودعا الداوودي إلى “الذهاب لحلٍّ على مستوى المشهد السياسي كاملاً، ومن ثمَّ المشهد في الإقليم بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”, مؤكداً أننا “ما زلنا ندعم تشكيل حكومة توافقية”.

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