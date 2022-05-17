حزب طالباني:الإنسداد السياسي سيبقى قائما دون تشكيل حكومة توافقية

حزب طالباني:الإنسداد السياسي سيبقى قائما دون تشكيل حكومة توافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الثلاثاء، إنَّ ذهاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المعارضة لمدة شهر “لا يمكن أن يغير من العملية السياسية شيئاً، وإن الانسداد لا يزال موجوداً والحال كما هو عليه”.وأضافت منصور، أنه “بحلول السابع من حزيران المقبل، سيدخل البرلمان عطلته الدستورية لغاية السابع من تموز”، مبينة أنَّ “العراقيين ينظرون الآن لبرلمان في عطلته الدستورية بوجود حكومة تصريف أعمال لا حق لها في اقتراح القوانين، ما يعني أننا بلا حلول للأزمات الاقتصادية والسياسية”.وتابعت، أنَّ “الاتحاد الكردستاني بلا مبادرات، إلا أنه لم يصطفّ مع جهة ضد أخرى، وهدفنا كان تشكيل حكومة توافقية بمشاركة كل الجهات السياسية، وهذا رأينا قبل الأزمة”، لافتة إلى أنَّ “عدم اكتمال النصاب في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية دليل على أنَّ في غياب التوافقية لن يكون هناك أي اتفاق”.وبشأن موقف الاتحاد من منصب رئيس الجمهورية، ذكرت منصور في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية : “ما زلنا على رأينا في ترشيح برهم صالح رئيساً للجمهورية”. 

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