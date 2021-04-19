حزب طالباني:الانتخابات العامة والمحلية ستكون في يوم واحد

حزب طالباني:الانتخابات العامة والمحلية ستكون في يوم واحد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاثنين، عن ابرز مشاريع القوانين التي ستمرر خلال الجلسات المقبلة، فيما أكد سعي البرلمان لإجراء الانتخابات المحلية والنيابية في نفس الوقت.وقال آلي في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب سيناقش في فصله التشريعي الجديد عدداً من القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطنين منها تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات والسعي لاجراء تلك الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في يوم 10/10/2021”.وأضاف آلي ان “البرلمان سيعقد يوم غد الثلاثاء، جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهراً”، مبينا ان “تمرير القوانين الخلافية بين القوى السياسية سيصب في صالح استقرار الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وهو ما يسعى اليه البرلمان حاليا”.وكان عضو مجلس النواب عبد الخالق العزاوي كشف في تصريح سابق ، اليوم الاثنين، عن انتظار قرار يحسم مصير مجالس المحافظات بعد ظهر اليوم. 

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