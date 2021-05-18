حزب طالباني:التحالفات الكردية تبنى على أساس “مصلحة الكرد وليس الشعب العراقي”!!

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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني طه اغا، الثلاثاء، عن وجود مباحثات لانشاء التحالفات السياسية الكردية، مبينا ان تلك التحالفات مرتبطة بتوجهات بغداد نحو الاقليم.وقال اغا في تصريح صحفي، ان “مفاوضات تشكيل كتلة كردية ما بعد الانتخابات تجري بين فترة واخرى وهو حديث مبكر”.واضاف ان “هناك عدة اشهر على اجراء الانتخابات ومن الممكن ان يكون هناك حوار بين الكتل الكردستانية قبل الانتخابات لتوحيد الصف، لكن بعد الانتخابات لا يمكن التكهن بما سيحصل وطبيعة التحالفات التي ستبنى”.واشار اغا الى ان “التحالفات السياسية تبنى على اساس المصلحة”، مشيرا الى أن “تحالف كردستان الذي يضم الاتحاد الوطني وحركة التغيير، سيرى ان كانت الكتل الشيعية والسنية لديها برنامج لمصلحة شعب الكردي فيتحالف معهم”. 

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