حزب طالباني:التقارب بن العائلة البارزانية والصدرية “دمار للعراق”

حزب طالباني:التقارب بن العائلة البارزانية والصدرية “دمار للعراق”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي أن التقارب الأخير بين التيار الصدري وحزب بارزاني لا يعنينا وهو شأن خاص بهم وضد العراق.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الحديث عن التحالفات السياسية ما يزال مبكرا لأن نتائج الانتخابات هي من تحدد طبيعة التحالفات وشكلها على حسب المقاعد لكل كتلة”.وأضاف أنه “لايمكن حصر المناصب بجهة معينة كما يريد الصدر ومسعود، ومنصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للاتحاد الوطني نتيجة حصول حزب بارزاني على رئاسة الإقليم، وهذا اتفاق سابق جرى أيام تولي جلال طالباني رئاسة الجمهورية”.وزار وفد التيار الصدري مدينة أربيل  يوم 1/6 والتقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وقيادات الحزب، فيما تشير مصادر لوجود تحالف بين الجهتين من أجل دعم تولي نيجيرفان البارزاني الذي لايجيد النطق باللغة العربية رئاسة الجمهورية وتقسيم ثروات العراق بين عائلة مسعودالبارزاني  وعائلة الصدر.

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