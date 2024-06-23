حزب طالباني:الحرائق في مصافي الإقليم بسبب الصراع بين المافيات الكردية

حزب طالباني:الحرائق في مصافي الإقليم بسبب الصراع بين المافيات الكردية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي،الأحد، أن حرائق المصافي المتواجدة بالإقليم الى الصراعات بين المافيات الكردية. وقال يزيدي في تصريح  صحفي، ان ” حجم الفساد والإهمال في قطاع النفط بالإقليم معروف وهو ما يجعله عرضه لمثل هذه الحوادث” لافتا الى ان “المخازن النفطية المتواجدة في الاقليم غير مرخصة ويصعب عدها لكثرتها وهي تعتبر قنابل موقوتة.” ويضيف ان “حكومة الإقليم لا تمتلك أي مسوغ قانوني للتنقيب والحزب الديمقراطي لم يعتد على الالتزام بالقوانين وهو الى الان يقف بالضد من مشروع النفط والغاز ويريد البقاء بالفراغ القانوني الذي يتيح له سرقة ونهب هذه الثروة.”  وبشأن التهريب من المنافذ غير المرخصة دعا يزيدي “الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأدوية كونها غير معروفة المصدر وتنهش جيوب المواطنين وصحتهم.”  والان اصبح واضحا وجليا للكل ان اموال هذه المنافذ لا تحول إلى خزينة الحكومة بل تذهب إلى جيوب أحزاب وأشخاص متنفذين في الاقليم ويجب على الحكومة اجراء عملية إصلاح جذرية لرصد هذه المخالفات.

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