حزب طالباني:الحوارات مستمرة مع حزب بارزاني لتشكيل حكومة مسرور الجديدة

حزب طالباني:الحوارات مستمرة مع حزب بارزاني لتشكيل حكومة مسرور الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الخميس، وجود أي اتفاق أو توجه لتأجيل تشكيل حكومة إقليم كردستان إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “المباحثات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ما تزال مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم”.واشار إلى أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق مسبق لتأجيل تشكيل الحكومة لما بعد الانتخابات”.ولفت إلى أن “الاتحاد الوطني لم يطرح فكرة تأجيل تشكيل الحكومة، ولم يناقش هذا الخيار مع الحزب الديمقراطي”.وشدد السورجي على أن “الحوارات بين الجانبين متواصلة بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن”.

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