حزب طالباني:العلاقة بين لاهور وبافل طالباني ممتازة جداً

حزب طالباني:العلاقة بين لاهور وبافل طالباني ممتازة جداً
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أربيل/ شبكة اخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الاربعاء (22 تموز 2020)، عن حقيقة وجود خلاف بين قيادات الحزب منعت من حضور جلسات برلمان إقليم كردستان.وقال كريم في حديث صحفي، إن “العلاقة بين الرئيسين لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني ممتازة جدا ومتينة واغلب القرارات التي يتخذها الحزب تحصل بعد نقاشات جماعية عميقة”.واضاف أن “الحديث عن وجود خلافات داخل قيادات الحزب لا صحة له، وعدم حضور جلسات برلمان الإقليم، جاءت بسبب سطوة حزب اخر على بعض القرارت المهمة”.وبين أن “اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني سيعودون لجلسات البرلمان، بعد تلقيهم ضمانات في تصحيح مسار بعض السياسات التي يتبعها الحزب الاخر، من أجل أن تكون إدارة الإقليم برلمانا وحكومة بالشراكة والاتفاق”.وكانت وسائل إعلام كردية قد أشارت الى وجود خلافات عميقة داخل الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني حول العديد من المواضيع أهمها عودة كتلة الاتحاد لحضور جلسات برلمان الاقليم.

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