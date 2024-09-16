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حزب طالباني:العلاقة بين محافظ كركوك ورئيس مجلسها “ممتازة”
مصدر مطلع: السوداني سيزور ديالى قريباً
البنك المركزي:96.7% نسبة الصادرات النفطية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي
زيدان يشكر صهره القاضي (ضياء جعفر) ويفتح تحقيق ضد رئيس هيئة النزاهة!!
نائب:السوداني وافق على صرف (400) مليون دولار إلى شركة كار الكردية بدون تدقيق
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البنك المركزي:96.7% نسبة الصادرات النفطية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي
نائب:السوداني وافق على صرف (400) مليون دولار إلى شركة كار الكردية بدون تدقيق
اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
صادقي:نشكر السوداني على تقديم (100) مليار دولار لإيران من خلال إبرام (14) إتفاقية ستنفذ من قبل شركة خاتم الانبياء
شركة سومو:تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي
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- رياضية
طاقم تحكيم كويتي لإدارة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي
مصدر رياضي:تدريبات فريقي الشرطة والنصر السعودي في ملعب الشعب الدولي
وزارة الشباب والرياضة:( 106)عدد أفراد وفد فريق النصر السعودي لملاقاة الشرطة
مباراة فريقي الشرطة العراقي والنصر السعودي في بغداد
كاساس:طرد اللاعب العراقي في مباراة الكويت كان قاسياً
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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زيدان يشكر صهره القاضي (ضياء جعفر) ويفتح تحقيق ضد رئيس هيئة النزاهة!!
الأمن السيبراني:الاستخبارات الإيرانية مستمرة في التجسس على مؤسسات الدولة العراقية
نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
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- اذاعة INN