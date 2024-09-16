حزب طالباني:العلاقة بين محافظ كركوك ورئيس مجلسها “ممتازة”

حزب طالباني:العلاقة بين محافظ كركوك ورئيس مجلسها “ممتازة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، العلاقة بين محافظ كركوك ريبوار طه ورئيس المجلس محمد الحافظ بالممتازة.وقال الحاج عادل في حديث صحفي، إن “هناك تعاون عربي كردي في إدارة كركوك، والعلاقة الممتازة بين المحافظ مع رئيس مجلس المحافظة لم نراها منذ 2003”.وأضاف أن “هذه العلاقة الممتازة ستخدم الاستقرار في كركوك وتخدم المدينة بشكل ممتازة، لآن هذه العلاقة الحالية هي ليست مجاملة، وهذه العلاقة إذا دامت ستعني المزيد من التطور للمدينة”.

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