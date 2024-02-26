حزب طالباني:المحكمة الاتحادية هي القرار إذا لم يحسم السوداني تشكيل حكومة كركوك المحلية

حزب طالباني:المحكمة الاتحادية هي القرار إذا لم يحسم السوداني تشكيل حكومة كركوك المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الاثنين ، ان القوى السياسية لمكونات كركوك  بانتظار جواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد ان قدم كل طرف ورقته بشان توزيع مناصب حكومة كركوك . وقال السورجي في حديث صحفي ، ان “القوى السياسية لمكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان قدموا  للسوداني اوراق مقترحاتهم لحل ازمة تشكيل حكومة كركوك وهم بانتظار جوابه بشان توزيع مناصب الحكومة المحلية ” . وأضاف انه “في حال عدم القبول بجواب السوداني سيصار الذهاب للمحكمة الاتحادية ، الا انه خيار صعب، لانه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية توزيع المناصب وانما صلاحيتها بإعادة الانتخابات”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتفق مع القوى السياسية في محافظة بتشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.

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