حزب طالباني:المواطن الكردي أكثر وعيا من أكاذيب حزب بارزاني

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، عن تحركات انتخابية مكثفة يجريها الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك وأجزاء واسعة من محافظة نينوى، بهدف كسب الأصوات استعداداً للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه التحركات قوبلت برفض واستياء شعبي واسع.وقال السورجي في تصريح  صحفي، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ منذ أسابيع بتنظيم مهرجانات جماهيرية وفعاليات سياسية في محافظة دهوك، في محاولة لاستعراض نفوذه واستمالة المواطنين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية”.وأضاف أن “هذه التحركات لم تلقَ القبول من قبل الأهالي في دهوك، الذين عبروا عن رفضهم لمحاولات الحزب استغلال المواسم الانتخابية فقط للتقرب من الشارع، دون أن يلمس المواطن أي تغيير حقيقي في الخدمات أو في الواقع المعيشي”.وأشار السورجي إلى أن “النشاطات لم تقتصر على دهوك فحسب، بل امتدت إلى أجزاء كبيرة من محافظة نينوى، حيث أقام الحزب مهرجانات ولقاءات في عدد من المناطق ذات الأغلبية الكردية، ضمن مساع واضحة لتوسيع قاعدته الانتخابية”.ولفت إلى أن “المواطنين في نينوى كذلك أبدوا امتعاضاً من تكرار هذه الممارسات الانتخابية الموسمية التي تتجدد مع كل دورة انتخابية، دون أي التزام فعلي بتحسين الأوضاع الخدمية والأمنية في المناطق المتضررة من الحروب والإهمال”.وأكد أن “الوعي الشعبي في تصاعد، ولم تعد مثل هذه التحركات تنطلي على المواطنين الذين باتوا يدركون أن هذه المهرجانات والوعود لا تتعدى كونها محاولات لكسب الأصوات فقط دون أي نية حقيقية للإصلاح أو التغيير”.

