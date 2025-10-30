حزب طالباني:امتناع حكومة البارزاني عن إرسال إيرادات الإقليم إلى بغداد جريمة بحق الشعب الكردي

حزب طالباني:امتناع حكومة البارزاني عن إرسال إيرادات الإقليم إلى بغداد جريمة بحق الشعب الكردي


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الخميس، أن الإقليم لا يزال يمتنع عن تسليم وارداته الداخلية للخزينة العامة للدولة، بالرغم من التعهدات السابقة والاتفاق على آليات تسليم الإيرادات.وقال السورجي، في حديث صحفي،إن “امتناع حكومة إقليم كردستان يشكل أحد أبرز أسباب التوتر المالي بين الطرفين، ويثبت حالة التأخر في تسليم رواتب القطاع العام والخدمات المرتبطة بها، فضلاً عن عرقلته جهود بغداد لتعويض تراجع العائدات النفطية عبر تطوير موارد بديلة”.وأضاف أن “الإقليم يحتفظ بإيراداته الداخلية ويؤجل تحويلها إلى الخزينة العامة، رغم أن الاتفاقات المعلنة تنصّ على تسليم هذه الإيرادات كجزء من موازنة الدولة”.وأشار إلى أن “غياب الشفافية في تعامل الإقليم مع ملف الإيرادات يعرقل قدرة الحكومة الاتحادية على التخطيط المالي السليم، ويزيد من المعاناة التي يمر بها المواطن بسبب نقص الخدمات وتأخر الرواتب”.ولفت إلى أن “بغداد تسعى حالياً إلى تنويع مواردها المالية بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط، إلا أن تلك الجهود تصطدم بإشكالات هيكلية، أولها افتقاد آليات واضحة لضبط الإيرادات وتحويلها، وثانيها ضعف الشفافية في عمليات الإيراد داخل الإقليم”.وأوضح: “لن تتعافى الميزانيات ولا الاقتصاد إذا لم نعالج جذور الخلل في العلاقة المالية بين المركز والإقليم، ومنها قضية الإيرادات التي تحتفظ بها وتنقص من قدرة الدولة على الأداء”.

