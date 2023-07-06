حزب طالباني:انتخابات الإقليم بحاجة إلى “توافقات” سياسية

حزب طالباني:انتخابات الإقليم بحاجة إلى “توافقات” سياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان ملف الانتخابات الخاصة باقليم كردستان يحتاج الى توافقات سياسية وإجراءات قانونية من اجل حسم الموعد والالية التي تجرى وفقها عملية الاقتراع.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “حل مشكلة إجراء انتخابات كردستان يحتاج الى توافق سياسي في الاقليم وبالحوار والتشاور مع حكومة المركز، وفي حال لم تجد الأطراف السياسية منفذا دستوريا وقانونيا لاجراء الانتخابات فسيتم اللجوء للمفوضية العليا في المركز للإشراف على عملية الاقتراع وآلية اجرائها”.واضاف ان “هناك غموض في ملف الانتخابات من حيث الالية والموعد، خصوصا مايتعلق بالدوائر الانتخابية وهذه الامور تحتاج الى اتفاقات حتى لو اشرفت المفوضية في بغداد على اجراء انتخابات الاقليم”.وبين السورجي، ان “الاعتماد على البيانات الموجودة لدى بغداد لاعتمادها لاجراء الانتخابات في بغداد مازال يشوبها الغموض”.وأشار الى أنه “لا بد من ايجاد حلول قانونية واتفاقات سياسية بين الاطراف الكردية والكتل السياسية وممثلي البرلمان لحسم ملف الانتخابات”.

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