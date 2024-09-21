حزب طالباني:انتخابات الإقليم ستغير واقعه سياسياً وإدارياً

حزب طالباني:انتخابات الإقليم ستغير واقعه سياسياً وإدارياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، السبت ، ان معطيات انتخابات الاقليم المقبلة تشير الى ان هناك تغييرا بواقعه على كافة الصعد.وقال الهركي في تصريح  صحفي، ان “من خلال عدة عوامل يتضح انه ستكون هناك حركة في مقاعد البرلمان باتجاه زيادة ملحوظة لمقاعد الاحزاب الصغيرة ومقاعد الاتحاد الوطني، في مقابل تجريد الحزب الديمقراطي من الحصول على مقاعد تؤهله للوصول الى النصف زائد واحد كما كان في الدورات السابقة”. وأشار الى ان “المستجدات التي حدثت بألية العملية الانتخابية لبرلمان الاقليم ستكون لها اثر إيجابي على نتائج الانتخابات مما ستساعد على احداث تغيير بواقع الاقليم سياسيا واداريا”.وعدّ ان “تعديل القانون الانتخابي واشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية على كافة مراحل العملية الانتخابية للاقليم منحت الثقة للكثير من مواطني الاقليم الذين كانوا مقاطعين  للانتخابات”.

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