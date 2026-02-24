حزب طالباني:باراك يعمل لصالح أجندات تركيا وحزب بارزاني

حزب طالباني:باراك يعمل لصالح أجندات تركيا وحزب بارزاني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، المبعوث الأمريكي توم بارك بتنفيذ أجندات تركية ، كاشفاً عن وجود “جهات خفية” داخل الحزب الديمقراطي تعمل على تصعيد الأزمة مع السليمانية بدفع من أطراف إقليمية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “التحركات الأخيرة للمبعوث الأمريكي توم بارك ولقاءه برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني تأتي في إطار التناغم مع الرؤية التركية”، مبيناً أن “واشنطن باتت تطوع مساراتها بما يخدم مصالح أنقرة في المنطقة ، حيث أن التقارب الواضح بين الديمقراطي والجانب التركي انعكس على طبيعة الوساطات الدولية، مما جعلها تنحاز لرؤية طرف واحد على حساب المصلحة الوطنية الكردية”. “وأضاف أن “هناك أطرافاً وشخصيات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني تعمل بشكل خفي وممنهج لتعميق الفجوة والخلاف بين اليكتي والبارتي”، مشيراً إلى أن “هذه الجهات مدعومة من أجندات إقليمية ولا تريد استقرار الأوضاع السياسية في الإقليم وعموم العراق “.يذكر ان المبعوث الامريكي  توم باراك التقى امس مسعود بارزاني  في اربيل بعدان التقى في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، كذلك مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاغلى القاضي فائق زيدان  .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *