حزب طالباني:بارزاني يتعامل مع بغداد من منظار شخصي مصلحي

حزب طالباني:بارزاني يتعامل مع بغداد من منظار شخصي مصلحي
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأحد، أن، الحوارات التي تجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتحمل فشلها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني.وقال يزيدي في حديث صحفي: إن “بارزاني يتعامل مع الدولة العراقية من منظار شخص ومصلحي بحت ويغلب مصالحه الحزبية على حساب مصالح شعب إقليم كردستان، وجميعنا نتذكر كيف ذهب لحماقة الاستفتاء الذي سبب الويلات للكرد، وما زلنا ندفع النتائج الكارثية لتلك الحماقة”.وأضاف أنه “حاليا في ظل مقاطعة الاتحاد الوطني لجلسات حكومة إقليم كردستان، فأن الوفود التي تذهب لبغداد هي وفود حزبية”.وأوضح أن “الوفود التي تذهب إلى بغداد أغلبهم هم من مدراء المكاتب لدى مسعود بارزاني ونجله مسرور، ويحاولون التنصل عن مسؤوليتهم تجاه فشل تلك الوفود بالتوصل لاتفاقات”.واشار إلى أن “الحزب الديمقراطي لا توجد لديه نية لحل المشكلات لذلك لا يقوم بإرسال قادته لرئاسة الوفود التفاوضية إلى بغداد، لآن حل المشكلات يقطع الطريق عليهم والفساد الذي يمارسونه”.كما أن “الاتحاد الوطني مشارك بالحكومة ولكن لا يمتلك قرارات ولا يتحمل فشل تلك المفاوضات”.

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