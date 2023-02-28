حزب طالباني:بدون مشاركتنا لن تنجح مفاوضات حزب بارزاني مع بغداد

حزب طالباني:بدون مشاركتنا لن تنجح مفاوضات حزب بارزاني مع بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الثلاثاء، ان مفاوضات الإقليم مع بغداد لن يكتب لها النجاح ما لم يكن الاتحاد الوطني مشاركا فيها.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “أي مفاوضات ومباحثات لوفد الإقليم مع بغداد فأنها لن تنجح ما لم يكن الاتحاد الوطني الكردستاني مشاركاً فيها، خصوصا ان الاتحاد يعد حزبا رئيسياً في الإقليم ونصف كردستان من حيث السكان والجغرافيا تقع ضمن نفوذ الاتحاد فضلا عن تأثيره الداخلي والاقليمي”.وأضاف ان “تهميش الاتحاد الوطني سيجعل من باقي الأطراف في الإقليم تفشل في مهامها وخصوصا المفاوضات مع بغداد حول العديد من القضايا ومن ضمنها المتعلقة بالاموال والنفط والعائدات”.وبين ان “الوفد المفاوض لبغداد لم ينجح في مفاوضاته، خصوصا ان حكومة الإقليم تمتنع عن تسليم بغداد بيانات شفافة حول النفط والإيرادات، على الرغم من ان الالتزام من قبل حكومة الإقليم يجعل بغداد ترسل الموازنة بشكلها الطبيعي”.

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